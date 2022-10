Udinese, Sottil: «Sappiamo cosa fare. Alvini in bilico? Ci interessa altro»

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato alla vigilia del match contro la Cremonese: le sue dichiarazioni

Andrea Sottil ha parlato a Udinese TV alla vigilia del match tra i friulani e la Cremonese.

PABLO MARI’ – «Dispiace per Pablo Marì e le altre persone che purtroppo sono state ferite. Una è addirittura morta, siamo senza parole. È una situazione sconvolgente, drammatica».

CONDIZIONE DEI GIOCATORI – «Stanno benissimo, è stata una settimana all’insegna del duro lavoro, come le precedenti. Siamo tutti concentrati nell’affrontare ogni giorno gli allenamenti. Siamo sereni, lucidi, consapevoli di quello che dovremo fare contro la Cremonese».

ALVINI IN BILICO – «Se sia in discussione non ci deve interessare, pensiamo solo quello che vogliamo fare in campo. Loro hanno cambiato sistema di gioco in queste ultime partite. Sono sempre stati aggressivi, ma una volta in campo vedremo come avranno deciso di contrapporsi. Per prima cosa penseremo a noi e alla nostra organizzazione, e domani mi aspetto una grande prestazione di calma e determinazione, con quella lucidità che ti porta a fare sempre la cosa giusta per 100 minuti».