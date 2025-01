Udinese Tchatchoua: primi contatti con il Verona, le ultime

Udinese, primi contatti con il Verona Tchatchoua: ecco quanto chiedono gli scaligeri per il terzino destro

L’Udinese ha messo nel mirino Jackson Tchatchoua, esterno destro del Verona. Come riportato da Gazzetta.it, le due dirigenze hanno avviato i primi contatti lo scorso sabato in occasione della sfida al Bentegodi finito 0-0.

Non è ancora arrivata un’offerta formale da parte dei friulani, ma si continua a lavorare per arrivare in tempi brevi a presentare il miglior prezzo: la valutazione degli scaligeri si aggira sugli 8 milioni di Euro.