Udinese, Thauvin: «Sono felice di stare così bene in Italia»

Florian Thauvin è entusiasta del suo stato d’animo e del suo rendimento recente con la maglia dell’Udinese. Ecco le sue parole

Florian Thauvin, attaccante dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Eurosport parlando del suo presente e del suo futuro nel mondo del calcio.

FELICE – «Mi sento bene, era tanto tempo che non stavo così. Più passano i miei mesi qui all’Udinese, più le mie prestazioni migliorano. Sento che sto progredendo, ho raggiunto nuovamente il livello che avevo prima di lasciare l’Europa. Sono felicissimo di essere tornato a questo livello».

RUOLO CENTRALE – «Mi diverto. E’ una posizione nuova, mi è servito un po’ di tempo per ambientarmi e migliorare. Oggi però le cose vanno davvero bene e voglio sempre essere decisivo»

RITORNO IN FRANCIA – «La Ligue 1 è un campionato importante per me che sono francese. Vorrei raggiungere i 100 gol in Ligue 1, non sono lontano. Quindi sì, mi piacerebbe tornare per raggiungere questo obiettivo. Ma sono aperto ad ogni possibilità. Per esempio, perché non restare in Italia ancora un altro po’? La Serie A è un grande campionato, ci sono almeno 7-8 squadre che propongono un calcio molto competitivo. E’ difficile essere decisivo qua, per questo quando succede sei ancora più soddisfatto»