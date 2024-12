Udinese Torino finisce pari perché le due squadre si somigliano

Finisce con due gol per parte il lunch match di Serie A tra Udinese e Torino, due squadre molto simiil

In vantaggio di 2 reti, l’Udinese si è fatta rimontare dal Torino. Ne esce fuori un pareggio transitorio per le due squadre, che sono pari anche in altre voci. Da un lato, entrambe oggi hanno colpito con il migliore cannoniere che hanno a disposizione, Lucca per i friulani e Adams per i granata (7 reti in campionato il primo, 4 il secondo).

Dall’altro, con le due reti segnate oggi dall’Udinese sugli sviluppi di calcio d’angolo e quella del Toro nella stessa maniera le due formazioni hanno toccato la stessa cifra di gol prodotti dalla bandierina: 4. Con un’ulteriore similitudine: sia i padroni di casa che gli avversari presentano in questa voce 4 marcatori diversi. Prima di Touré e Lucca, a bersaglio oggi, per Runjaic avevano colpito Giannetti alla prima giornata a Bologna e Davis a Empoli. Prima di Adams, autore oggi del momentaneo 2-1, i giocatori di Vanoli andati in rete nella stessa maniera erano stati Coco a Venezia, Sanabria a Cagliari e Masina col Monza.