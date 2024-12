Udinese Torino, domani i granata omaggeranno la scomparsa di Gian Paolo Ormezzano

Udinese Torino, per la gara di Serie A in programma domani pomeriggio i granata omaggeranno la scomparsa del giornalista Gian Paolo Ormezzano

Udinese Torino è la prossima gara di Serie A che vedrà coinvolta la società calcistica piemontese, la prima dopo la scomparsa di Gian Paolo Ormezzano. Il giornalista sportivo è venuto a mancare nella giornata di ieri all’età di 89 anni e per ricordare la sua memoria il Toro ha chiesto e ottenuto dalla lega calcio di poter affrontare l’incontro – in programma domani pomeriggio tra le mura del Bluenergy Stadium – con il lutto al braccio.

A rivelare la notizia ci ha pensato lo stesso tecnico del Torino, Paolo Vanoli. Al termine della conferenza stampa odierna l’allenatore ex Venezia ha scelto di ritagliarsi alcuni secondi per esprimere il proprio cordoglio verso la famiglia dell’ex penna: «Vorrei dire una cosa, la società ha chiesto e ottenuto dalla Lega di giocare domani con il lutto al braccio in memoria di Gian Paolo Ormezzano» ha esordito il tecnico varesino.

E ancora: «Io non l’ho conosciuto e questo mi dispiace perché non ho avuto modo di conoscere una persona così innamorata e tifosa del Torino. E’ un grande dispiacere però grazie a Piero (Venera: capo ufficio stampa comunicazione del Torino, ndr), che è un po’ il mio riferimento per la storia granata, mi ha raccontato di quanto Ormezzano volesse bene al Torino». La chiosa: «Quindi volevo unirmi alle condoglianze del club alla famiglia e dire che appunto domani giocheremo con il lutto al braccio per onorare una persona così importante».

Illuste firma de La Stampa e del Guerin Sportivo, così come autore di prestigiosi libri – vere e proprie pietre miliari per l’editoria italiana – Ormezzano ha narrato le dinamiche legate al Torino (e non solo) per oltre mezzo secolo. La simbolica fascia al braccio che Sanabria e compagni indosseranno domani alle 12.30 sul terreno di gioco friulano per la partita di Serie A non può dunque che rappresentare la giusta riconoscenza per il ‘servizio’ svolto. Il più bel lieto fine per una storia unica e inimitabile a tinte granata.

