Torino, Pobega: «C’è rammarico per come abbiamo finito la partita»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tommaso Pobega, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro l’Udinese

Tommaso Pobega, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro l’Udinese. Le sue parole

PARTITA – «Non siamo riusciti ad essere abbastanza precisi e lucidi per tornare a casa con dei punti».

LUKIC DIFESA – «Ero consapevole della posizione perché l’avevamo provata in allenamento».

RAMMARICO – «Eravamo in crescita e il rammarico sta in quello, nel non aver fatto quello che abbiamo provato in settimana».