Udinese, Tudor: «De Paul? Per me vengono prima i punti, poi il gioco e poi i singoli»

Alla vigilia di Udinese-Genoa, l’allenatore bianconero Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa per preparare il suo nuovo esordio in panchina

Si torna in campo dopo la sosta per le Nazionali e l’Udinese lo farà in casa contro il Genoa. Una partita importante in chiave salvezza soprattutto per l’esordio del nuovo tecnico Igor Tudor.

L’allenatore tra le altre dichiarazioni ha parlato anche del modo di giocare della squadra, concentrandosi su un argomento in particolare:

«Chiaramente qualcosa di nuovo ci sarà, anche se l’idea di gioco che c’è stata fino ad ora non sarà stravolta. Punti e gioco, sono le cose fondamentali di un allenatore, dobbiamo fare punti per migliorare in classifica e poi col tempo migliorare il gioco, per poter migliorare poi i singoli», un chiaro riferimento a chi chiedeva di Rodrigo De Paul. L’argentino, considerato da tutti il più talentuoso della squadra e pronto a spiccare il volo dopo questa stagione, dovrà contribuire al gioco della squadra per conquistare tutti insieme il fondamentale obiettivo salvezza.