Udinese, Udogie: «Qui sto bene, in futuro la Premier. Ora voglio convincere Mancini»

Destiny Udogie, esterno sinistro dell’Udinese, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport.

NICOLATO LO VEDE COME TERZINO – «E’ vero. Ma ci ho parlato e ci siamo chiariti. Gli ho detto che il terzino l’ho già fatto e lo so fare. Anche se a me piace tanto spingere e attaccare».

ACCOSTAMENTO ALLA JUVENTUS – «Dai social vedevo. Ma ero tranquillo, pensavo a recuperare. Innanzitutto a Udine sto bene. E poi le dico una cosa: voglio giocare e migliorare. Magari in futuro farei volentieri un’esperienza in Inghilterra. Per il calcio non ho preso il diploma. Mi manca un anno e mamma lo vuole».

DOVE MIGLIORARE – «In difesa e poi devo andare meglio sul fondo per crossare. Invece tendo più ad andare dentro».

VIZIO DEL GOL – «Mi piace stare vicino alla porta e andare al tiro col destro, duettare con le punte e fare l’assist».

AMICIZIA CON SOPPY – «E’ vero. Ci conoscevamo. Alla semifinale dell’Europeo Under 19 feci il gol decisivo nel finale. Glielo ricordo sempre. Ma lui era già uscito. Ci troviamo bene, abbiamo la stessa età. Giochiamo alla play, ma più col basket Nba, non tanto a Fifa. Guardiamo la Champions. E con Makengo e Success, gli altri due, mangiamo i piatti nigeriani, a base di riso e carne che una signora ci prepara anche da portare a casa. L’ha trovata Success».

PARTE SINISTRA DELLA CLASSIFICA – «Sì, serve rimanere molto concentrati nei finali di partita. E avere più fortuna. Nelle due gare con la Lazio non ne abbiamo avuta».

CONVINCERE MANCINI – «E’ il mio obiettivo. Il c.t. mi disse che voleva vedermi bene».