Udinese, arriva l’ufficialità: Cioffi non è più l’allenatore dei friulani

Gabriele Cioffi non è più l’allenatore dell’Udinese. Ad annunciarlo è lo stesso club bianconero attraverso un comunicato ufficiale

Costa cara a Cioffi la sconfitta contro il Verona, la terza nelle ultime quattro. L’andamento dell’Udinese è stato deludente in questo 2024 con solamente due vittorie nell’anno solare. Per questo il club friulano ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore.

ESONERO – «Udinese Calcio comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Cristiano Bacci e Gilberto Ribeiro Andrade per l’impegno profuso. Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra»