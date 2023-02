Le parole di Walace nel pre partita di Inter-Udinese: «É un momento che dobbiamo cercare di far passare il più presto possibile»

«L’ultimo confronto coi tifosi? Non lo vedo come confronto, ma come una spinta: i tifosi vogliono che vinciamo, è normale e lo capiamo, ma sappiamo che è difficile. É un momento che dobbiamo cercare di far passare il più presto possibile»