Una simpatica risposta di Miralem Pjanic al post Instagram della pagina ufficiale della Champions League ha acceso il pubblico dei social

Una risposta scherzosa che ha scatenato l’ilarità del social. Miralem Pjanic non è riuscito a trattenersi dal commentare in maniera ironica il post della pagina ufficiale Uefa Champions League in cui viene riconosciuto al centrocampista della Juventus il titolo di best passer, miglior “uomo passaggio”.

Il post, per favorire l’interazione con i suoi utenti, mostrava la foto di Pjanic e un semplice quiz: “Best passer in the UCL is…“. Così, anche il diretto interessato ha pensato di dire la sua, rendendolo immediatamente virale.