UFFICIALE Finale Coppa Italia Femminile: Roma-Milan al Mapei Stadium

La finale di Coppa Italia Femminile tra Roma e Milan si disputerà il prossimo 30 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia

La finale di Coppa Italia Femminile tra Roma e Milan si disputerà il prossimo 30 maggio alle 20.30 a Reggio Emilia. Le parole di Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile.

«Ringrazio il Comune di Reggio Emilia e il Sassuolo Calcio che ci accoglieranno per questa finale di Coppa Italia tra Milan e Roma e per la Final Four Primavera. Questo doppio evento valorizzerà in primis le nostre giovani promesse, che daranno il via a queste avvincenti giornate di calcio. Un bellissimo spot il nostro movimento».