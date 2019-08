L’Atalanta e l’Hellas Verona hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Matteo Pessina in gialloblù: è ufficiale

Matteo Pessina è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Il centrocampista lascia ufficialmente l’Atalanta per unirsi alla formazione scaligera: a dare l’annuncio è il sito della Lega calcio.

Depositato in Lega il contratto dell’ex nazionale under 21 cresciuto tra Monza e Milan. Ora è arrivata la firma con l’Hellas Verona: un nuovo rinforzo per la formazione di Ivan Juric.