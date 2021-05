UFFICIALE La finale di Champions League cambia sede: niente Istanbul, si gioca in Portogallo

La UEFA ha deciso di cambiare la sede della finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea: si giocherà al Do Dragao di Oporto

A causa delle difficoltà di viaggio i tifosi inglesi, dato che la Turchia è stata inserita nella lista rossa del Regno Unito, la UEFA ha annunciato che la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea non si giocherà più a Istanbul ma allo stadio Do Drago di Oporto.

Per la super sfida ci sarà anche il pubblico sugli spalti, con i club che metteranno in vendita 6mila biglietti a testa per i rispettivi tifosi.