UFFICIALE Mané è un nuovo calciatore del Bayern Monaco: il comunicato

Il Bayern Monaco ha ufficializzato l’acquisto dal Liverpool di Sadio Mané: il comunicato

Ora è ufficiale. Sadio Mané è un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Il club bavarese ha annunciato l’acquisto tramite un comunicato.

IL COMUNICATO – «L’FC Bayern ha ingaggiato Sadio Mané dal Liverpool FC. Il 30enne attaccante ha firmato un contratto con i campioni del record di Germania fino al 30 giugno 2025».

Herbert Hainer , Presidente del Bayern ha dichiarato: «Sadio Mané è una star mondiale che sottolinea il fascino dell’FC Bayern e aumenta l’attrattiva dell’intera Bundesliga. È per calciatori così unici che i tifosi vengono negli stadi. È fantastico che il nostro consiglio di amministrazione, guidato da Oliver Kahn e Hasan Salihamidžić, sia riuscito a ingaggiare un giocatore come Sadio Mané per il Bayern».