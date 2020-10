Il PSG si è assicurato le prestazioni di Moise Kean, seguito a lungo dalla Juventus: l’annuncio ufficiale – VIDEO

Il PSG ha ufficializzato tramite un video su Twitter il trasferimento in prestito secco di Moise Kean dall’Everton.

Niente Juventus per il giovanissimo attaccante classe 2000, che non farà dunque ritorno nell’immediato in bianconero.