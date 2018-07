Il Sassuolo ha ceduto in prestito per una stagione il difensore Edoardo Goldaniga al Frosinone.

Il Sassuolo, con una nota sul proprio sito, ha appena ufficializzato la cessione in prestito secco per una stagione al Frosinone del difensore Edoardo Goldaniga. Il giocatore classe 1993, non rientrava nei piani del club neroverde in cui è approdato l’estate scorsa collezionando 13 presenze e una rete. Quello di Goldaniga è il quinto colpo in entratati per i neopromossi Ciociari che si preparano ad affrontare al meglio la prossima Serie A.