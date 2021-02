Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 11.40 – Chiellini vs Rrahmani – «Dai alzati, non fare il buffone», questa la frase pronunciata da Giorgio Chiellini ad Amir Rrahmani (la si sente distintamente da alcune immagini televisive) dopo la manata che, inizialmente non ravvisata da Doveri, è stata giudicata da rigore con l’ausilio del Var.

Ore 11.31 – Roma, Dzeko ancora in panchina – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Roma-Udinese. Ancora una volta Edin Dzeko partirà dalla panchina con Borya Majoral titolare.

Ore 11.11 – AIA, oggi le elezioni – Gli arbitri italiani scelgono il loro presidente. Oggi le elezioni, due i candidati: l’attuale presidente Marcello Nicchi e lo sfidante Alfredo Trentalange.

Ore 11.01 – Inter tocca ancora a Eriksen – Sarà ancora Christian Eriksen a sostituire Arturo Vidal in mezzo al campo contro la Lazio. Ecco dove lo impiegherà Conte.

Ore 10.44 – Napoli, i complimenti di ADL – Come riferito dal Corriere della Sera, Aurelio De Laurentiis ha fatto personalmente i complimenti negli spogliatoi al Napoli e a Rino Gattuso dopo la vittoria con la Juventus. La ricostruzione.

Ore 09.43 – Dybala sente ancora dolore – Paulo Dybala stringe i denti in previsione della gara di Champions League contro il Porto nonostante il dolore al ginocchio. La situazione.

Ore 09.11 – Fiorentina, le scelte di Prandelli – La probabile formazione della Fiorentina vede in campo Valentin Eysseric. L’unico grande dubbio è a centrocampo fra Pulgar e Borja Valero. I dettagli

Ore 8.44 – Milan, le parole di Pioli – Per Stefano Pioli quella del Milan contro lo Spezia è stata la peggior partita dei rossoneri in questa stagione: «Abbiamo perso meritatamente contro una squadra che ha giocato meglio di noi. E’ stata sicuramente la nostra peggior partita e la nostra prima vera sconfitta. Difficile dare spiegazioni perché ero sicurissimo di quello visto in settimana. Purtroppo è stata una serata storta».

Ore 8.33 – Inter, 500 per Handanovic – Inter-Lazio sarà una partita speciale per Samir Handanovic, il quale scendendo in campo questa sera raggiungerà il traguardo delle 500 presenze in Serie A.

Ore 8.02 – Roma, emergenza difesa – Bryan Cristante giocherà al centro della difesa in Roma-Udinese. Si tratta di una scelta obbligata complice le assenze per infortunio di Kumbulla e Smalling.