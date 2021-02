Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, analizza la sconfitta arrivata in extremis contro l’Atalanta: ecco le sue dichiarazioni

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro l’Atalanta.

MOMENTO – «Il momento negativo è troppo lungo. Le prestazioni sono ottime nell’ultimo periodo ma non portiamo a casa niente. Oggi per settanta minuti loro non hanno tirato in porta. La squadra ha fatto una delle migliori gare considerando anche l’avversario. I nostri tifosi avrebbero meritato un risultato differente. Per l’ennesima volta prendere goal a fine partita è una grande mazzata psicologica».

IL RIGORE – «Mi hanno detto in tanti che non lo era. Mi interessa in maniera relativa. Se devo essere sincero rivendendo non è rigore».

