Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato dopo la vittoria contro il Cagliari a Sky Sport.

LA GARA – «Se non ci fosse stata la prodezza di Muriel… anche l’episodio del rigore poteva cambiare la partita, poi per fortuna c’è il Var. Il cagliari è forte fisicamente, non è facile superarla. Abbiamo sempre giocato nella loro metà campo ma se non viene fuori la giocata di Muriel non so se vinciamo la partita. Muriel capocannoniere? Magari, sarebbe bello. Lui è quello che ha giocato più di tutti».

ROMERO – «Ha dei mezzi importanti, non per niente era stato acquistato dalla Juventus. E’ ancora giovane, ha ancora margini di miglioramento. Bisogna stare un po’ attenti con lui, ha preso un’ammonizione assurda a 5 secondi dall’intervallo e possono condizionare la sua gara. Poi oggi ha giocato da centrodestra ed ha margini di miglioramento in questa posizione. Io penso che possa avere un’evoluzione importante».