Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 9.40 – Conti parla della Fiorentina – Il noto conduttore tv parla della Serie A e della Fiorentina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

Ore 9.30 – Meret vuole tornare subito – Secondo quanto riporta Repubblica, il portiere del Napoli starebbe accelerando i tempi e potrebbe tornare già domani contro l’Udinese. I dettagli.

Ore 9.20 – D’Aversa presenta la sfida all’Empoli – Il tecnico della Sampdoria ha parlato al Secolo XIX della sfida all’ora di pranzo contro l’Empoli. Le sue parole.

Ore 9.10 – Infortunio Correa – Accertamenti tutti negativi all’Humanitas di Rozzano per l’argentino, con lo staff medico nerazzurro che cercherà di recuperare l’ex Lazio già per l’anticipo infrasettimanale di martedì in casa della Fiorentina. I dettagli

Ore 8.50 – Infortunio Maignan – Problemi alla mano per il portiere del Milan, che è in dubbio contro la Juve. Le ultime

Ore 8.40 – Il Toro scopre Brekalo – Il croato ha incantato venerdì sera contro il Sassuolo. Così Juric può farlo brillare

Ore 8.30 – Rinnovo Dybala – Da lunedì ogni giorno potrebbe essere quello buono per l’annuncio del prolungamento di contratto dell’argentino. I dettagli.

Ore 8.20 – Roma a caccia della settima sinfonia – La squadra di Mourinho cerca la settima vittoria di fila, puntando tutto sull’attacco che non ha eguali in Europa. La statistica.