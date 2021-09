Thiago Motta ha parlato dopo la vittoria in extremis contro il Venezia: ecco le dichiarazioni del tecnico dello Spezia

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Venezia.

VITTORIA IN TRASFERTA – «Una sensazione bella, hanno fatto una grandissima prestazione, sono felice per la vittoria e per come abbiamo giocato. Volevamo vincere una gara equilibrata, stiamo giocando un campionato a parte rispetto alle prime e volevamo i tre punti. Dobbiamo essere soddisfatti».

SALA DA PLAYMAKER – «Sono scelte che vengono studiate durante la settimana, ma è merito loro, di Jacopo, che gioca anche sulla fascia o anche come centrocampista. E’ capace e dà equilibrio, ha un buon piede. Sono felice per lui. Lui il Thiago Motta dello Spezia? Non penso debba pesare, sono qui per aiutarli, sono sempre molto aperto a discutere, voglio metterli a loro agio».

ANTISTENE E NZOLA – «Sono soddisfatto del suo lavoro, è un altruista, vuole sempre aiutare i suoi compagni, deve migliorare nella fase d’attacco. Nzola si sta allenando bene, sono soddisfatto, sono convinto che deve dare di più ai suoi compagni».

JUVE E MILAN – «Si preparano come sempre, partita dopo partita, da domani inizieremo a pensare alla Juventus».