Il Toro scopre Brekalo: così Juric può farne una stella della squadra

Il Toro scopre Josip Brekalo: impatto ottimale contro il Sassuolo e Juric può farlo diventare la stella della squadra

Il Torino scopre Josip Brekalo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, venerdì sera il croato ha incantato il Toro, strappando applausi al Mapei Stadium e colpendo l’immaginario collettivo di chi ha seguito in televisione la vittoria dei granata nella casa del Sassuolo. Il resto lo hanno fatto i social nelle ultime ore. Tra commenti e post, se non è scattata la “Josip- mania” davvero poco ci manca.

Nella notte di Reggio Emilia Josip ha mandato in scena un festival di pura qualità, da stropicciarsi gli occhi, in quella sequenza di colpi, tra accelerazioni improvvise, carezze di tacco, assist con i quali ha costruito traccianti che in pochi prima immaginano e poi realizzano (due: nel primo tempo per Sanabria, nella ripresa per Lukic). Gli è mancato il gol, vero, ma ci è andato vicinissimo. Ora Juric può farlo diventare la stella della sua squadra.