Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 9.44 – Juventus, anche Kulusevski non sta bene – Stando a quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Dejan Kulusevski non starebbe attraversando un grandissimo momento. Al di là della prestazione negativa col Porto in Champions, il classe 2000 sarebbe affetto da un po’ di malessere. I DETTAGLI

Ore 9.34 – Milan, la carica di Saelemaekers – Alexis Saelemaekers a Tuttosport, l’esterno di Pioli racconta il proprio Derby e soprattutto le proprie sensazioni della vigilia del match scudetto: «Credo che loro abbiano qualche individualità di spicco, diversi giocatori molto bravi ma noi siamo più squadra, più collettivo. Siamo una vera e propria famiglia e questo in campo può fare la differenza». L’INTERVISTA COMPLETA

Ore 9.01 – Pirlo al Crotone? – Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, parla a Tuttosport in avvicinamento al match con la Juventus: «È una scelta coraggiosa che ho apprezzato. A dire la verità avevo pensato anche io a Pirlo. Se Stroppa avesse lasciato, alla fine della scorsa stagione, una delle ipotesi che più mi intrigavano era quella di scommettere su Pirlo, che all’epoca sembrava dovesse allenare nelle giovanili della Juventus. Ne avevo parlato anche con il mio presidente. È un’idea nata e morta lì perché poi Stroppa è rimasto».

Ore 8.44 – Napoli senza Koulibaly – Il Napoli ritrova Kalidou Koulibaly ma il senegalese contro l’Atalanta partirà dalla panchina. Ecco la difesa scelta da Gennaro Gattuso

Ore 8.34 – Roma, emergenza difesa – La Roma contro il Benevento si affida a Federico Fazio, alla prima presenza in assoluto in Serie A in questa stagione. Fonseca non ha altra scelta

Ore 8.12 – Inter, Conte si affida ai soliti – Il tecnico dell’Inter Antonio Conte non dovrebbe riservare grandi sorprese di formazione per il derby di oggi contro il Milan. Eriksen ancora titolare

Ore 8.02 – Milan, le scelte di Pioli – Il tecnico del Milan Stefano Pioli si affida ad Ante Rebic per il derby. Le possibili scelte dell’allenatore rossonero per il derby di oggi.