Under 21, Tardelli: «Si può vincere l’Europeo. I big devono trasmettere l’ “Effetto Mancio”»

Il punto più alto della sua carriera da allenatore è coinciso con la vittoria all’Europeo del 2000 dell’Under 21. Marco Tardelli è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport a poche ore dall’esordio dell’Italia di Di Biagio all’Europeo casalingo. Ecco le dichiarazioni più interessanti.

BIG – «Provare a vincere l’Europeo che ha organizzato è troppo importante, per la Federazione: ci sta di voler sfruttare tutti i mezzi a disposizione. Ma la differenza sta nel fatto che quei giocatori hanno un passato nell’Under 21: non sono ospiti inattesi»

L’UOMO IN PIÙ – «Possono esserlo tutti, in realtà. D’istinto mi verrebbe da dire Zaniolo, più razionalmente dico Kean, che in Nazionale ha già giocato titolare e pure fatto gol. Lui è già un passo avanti e può esserlo davvero: ripeto, se giocare nell’Under 21 non lo fa sentire un passo indietro».

MANCINI – «Il nostro calcio è ripartito, anche se continuo a credere che ci manchi un grande campione: un Baggio, un Totti. Però l’atmosfera ora è completamente diversa ed è riduttivo dire che la contagerà: secondo me l’ha già contagiata».