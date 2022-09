Italia, Mancini: «Nel finale i ragazzi non mi sono piaciuti. Obiettivo? Superare dicembre»

Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della sfida contro l’Ungheria di Nations League

«Abbiamo fatto molto bene per 70′ poi non mi sono piaciuti gli ultimi 20′. Abbiamo perso il controllo e ci siamo fatti chiudere. Importante aver raggiunto la finale di Nations League però il resto rimane. L’amarezza me la lascio scivolare via perché i ragazzi sono stati bravi a ricreare il gruppo. Ora l’obiettivo è superare dicembre».