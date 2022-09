Ungheria, Rossi: «Con l’Italia possiamo ripetere la vittoria con la Germania»

Marco Rossi, ct dell’Ungheria, ha parlato in vista del match di lunedì sera contro l’Italia: le sue dichiarazioni

Marco Rossi ha parlato in conferenza stampa in vista di Ungheria-Italia.

LE PAROLE – «Con l’Italia ci abbiamo già giocato una volta e, non perché abbiamo perso, ma abbiamo giocato la nostra peggiore partita. Penso che contro la Germania e in entrambe le partite con l’Inghilterra abbiamo fatto meglio che con l’Italia. Spero che il motivo sia io, ma non penso. Spero che Szalai possa lasciare con due ottimi ricordi. Non era importante contro chi poteva segnare, ma visto che ha segnato contro la Germania spero che possa ripetersi contro l’Italia. Ciò che importante è che qualcosa che nessuno si aspettava che l’Ungheria avrebbe potuto fare è stato fatto, ovvero mantenere la Lega A di Nations League».