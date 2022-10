Union Berlino, massimo vantaggio in Bundesliga

L’Union Berlino guida la classifica della Bundesliga a quattro punti di distacco dal Bayern Monaco, prima inseguitrice

Alla decima giornata è successo qualcosa di nuovo in Bundesliga. Non il fatto che il Bayern non sia in testa coma capita da un decennio a questa parte e come verosimilmente succederà anche al termine di questa stagione. La vera novità è che la sorpresa Union Berlino – che col

Bayern peraltro ha già giocato, pareggiando 1-1 in casa – ha approfittato della debacle del Friburgo e ha allungato a 4 punti il suo vantaggio in classifica. Il massimo non ancora registrato in questa stagione.

Un margine che potrebbe anche mantenersi intatto vedendo il calendario. Nel prossimo turno Union e Bayern, primo inseguitore, sono impegnati in trasferta. Ma mentre la capolista è sul campo del Bochum, ultimo in classifica, la formazione di Nagelsmann è impegnata con

l’Hoffenheim, quarto in classifica e distanziato di 2 sole lunghezze.