Uruguay Bolivia: DOVE VEDERE in tv, orario e streaming gratis Copa America

Andrà in scena la partita della Copa America Uruguay Bolivia, secondo turno del girone. Obiettivo per i padroni di casa di continuare a consolidare il primo posto, la Bolivia vuole tentare un bel colpo esterno. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Uruguay Bolivia si gioca alle 3:00 di venerdì 28 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia (canale numero 60) e su Mola Tv. Per vedere la partita in streaming sarà disponibile sull’app ed il sito di SportItalia per tutti e su Mola Tv per gli abbonati.