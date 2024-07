USA-Guinea: dove vederla, orario e probabili formazioni

A Saint-Étienne l’incontro dell’Olimpiade USA-Guinea: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

A Saint-Étienne l’incontro tra USA-Guinea valido per la terza giornata della fase a giorni delle Olimpiadi chiuderà il Gruppo A delle due squadra. Gli statunitensi sono a 3 punti dopo due gare mentre la Guinea ha sempre perso (2-1 contro la Nuova Zelanda e 1-0 con la Francia). Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

USA (4-1-2-3): Schulte; Harriel, Robinson, Zimmerman, Tolkin; Tessmann; Bisio, Mihailovic; Paredes, McGuire, Aaronson.

GUINEA (3-4-3): Sylla; Cisse, Soumah, Keita; Balde, Toure, Diawara, Diallo; Keita, Bah, Moriba.

Orario e dove vederla in tv

USA-Guinea si gioca alle ore 19:00 di martedì 30 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Eurosport 5 (disponibile anche su Sky al canale 253) e in streaming su DAZN, Discovery +, Prime Video, Sky Go e NOW Tv.