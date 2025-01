Vaciago: «Addio Danilo? Ora alla Juve serve sicurezza, ma le bandiere sono altre…»

Le parole di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, sull’addio ormai imminente di Danilo alla Juventus. Tutti i dettagli in merito

Guido Vaciago ha analizzato a Tuttosport l’addio ormai imminente di Danilo alla Juve.

ADDIO DANILO – «La Juventus è una società che ha ammainato ben altre bandiere, salutandole in modo asciutto. Quindi vedere che c’è chi si straccia le vesti per il ruvido addio a Danilo fa un po’ specie e ci sarebbe da invitare a un contegno più consono alla casa».

MALUMORE TIFOSI – «La prima circostanza è lo smarrimento della gente bianconera in un momento di profondo cambiamento, di cose che non stanno funzionando come previsto, di ribollenti dubbi sul progetto e sui suoi protagonisti. I risultati mettono ansia e Thiago Motta (uno che finora ha fatto vedere anche cose buone) non sembra preoccupato di placarla, sia quando parla che quando fa la formazione. Il tempo alla Juventus è merce più preziosa del platino e il concetto di ricostruzione va sempre accompagnato con segnali concreti sul campo e con uomini che diano la sicurezza di sapere guidare».

FUTURO DANILO – «La seconda circostanza è legata alla destinazione di Danilo, che mette un filo d’ansia ai tifosi della Juventus che conoscono molto bene Antonio Conte (indipendentemente che siano tra quelli che lo stimano o tra quelli che no, grazie, ma no). Il fatto che il brasiliano possa aiutare il Napoli a stare davanti alla Juventus e complicarne, per esempio, il piazzamento Champions è un rischio che fischia come un boomerang che può arrivare sui denti. Si spera che sia un rischio calcolato».