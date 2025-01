Davide Vagnati ha parlato prima di Fiorentina Torino, dal derby con la Juve al calciomercato, il punto sulle voce sui rumors Kouame e Beto

Davide Vagnati ha le idee chiare. Ad una manciata di minuti dal calcio d’inizio di Fiorentina Torino – sfida che vede il gruppo di Paolo Vanoli impegnato tra le mura del Franchi oggi – ha fatto il punto sulle trattative del calciomercato granata. Dall’obiettivo Beto (quale possibile sostituto di Zapata) al possibile scambio Sanabria e Kouame. Le parote di Vagnati:

Come arriva il gruppo di Vanoli a questo Fiorentina Torino?

«Il pareggio contro la Juventus ci ha fatto molto piacere però la gioia è per l’atteggiamento e come abbiamo interpretato la gara. Ogni partita è una storia a se e oggi affrontiamo una squadra importante nonostante gli ultimi risultati. Oggi manca qualche giocatore ma non dobbiamo piangerci addosso»

Lo scambio Sanabria e Kouamè sta prendendo forma?

«Se ne parla ma il mercato è ancora lungo e vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni»

In attacco Beto è un nome concreto sul taccuino di Vagnati?

«La perdita di Duvan non è stata una cosa semplice da digerire poi abbiamo avuto anche qualche altra defezione importante ma in questo momento non è facile trovare qualcuno che possa sostituire Duvan dal punta di vista tecnico e del valore. Stiamo cercando di migliorare la squadra e prima della fine del mercato cercheremo di fare qualcosa»