Due colpi in entrata per la Spal di Leonardo Semplici: dal Torino arrivano Mirko Valdifiori e Kevin Bonifazi

A pochi giorni dal termine del mercato, la Spal mette a segno un doppio colpo. Il club di Ferrara, infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, ha chiuso col Torino le trattative per portare alla corte del tecnico Leonardo Semplici Mirko Valdifiori e Kevin Bonifazi. Il centrocampista ex Empoli e Napoli arriva a titolo definitivo e firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo. Il giovane difensore, invece, si legherà alla Spal in prestito per un solo anno.