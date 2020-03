Valencia Atalanta: le difficoltà di Palomino

Palomino è stato in costante difficoltà durante Valencia-Atalanta. Parecchi errori nelle letture difensive

Palomino è stato forse tra i peggiori in campo di Valencia-Atalanta, con evidenti responsabilità nei gol. Il sistema difensivo della Dea si basa su marcature a uomo, si accetta la parità numerica dietro per avere più uomini in avanti. Di conseguenza, un intervento difensivo sbagliato può rivelarsi molto pericoloso, cosa che si è vista martedì.

Un esempio nella slide sopra, in cui su un lancio da dietro il Valencia arriva in porta. Palomino inizialmente segue Soler, ma poi continua ad accorciare verso il portatore, mentre il giocatore spagnolo gli sbuca alle spalle. Sostanzialmente se lo perde, con Caldara che poi si trova in inferiorità numerica. Fortunatamente i suoi errori non sono costati la qualificazione.