Antonio Valencia nel mirino dell’Inter. Il terzino del Manchester United può arrivare in nerazzurro già a gennaio

L’Inter cerca nuovi esterni difensivi. Il club nerazzurro potrebbe non riscattare Sime Vrsaljko, costato 6 milioni di euro di prestito. Il croato vale un altro investimento da 17 milioni di euro? La società nerazzurra si sta interrogando in queste ore. Il valore del giocatore non è in discussione ma i continui problemi accusati in questa stagione hanno messo la pulce in testa ai dirigenti interisti che stanno valutando altri elementi. L’Inter pensa a Hysaj, in uscita dal Napoli, ma valuta anche un profilo con maggiore esperienza come Antonio Valencia.

Il terzino destro del Manchester United è in scadenza di contratto e potrebbe andare via già a gennaio. Il calciatore, con l’arrivo di Solskjaer non ha trovato spazio e pensa già al suo futuro che potrebbe essere in nerazzurro. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal portale ecuadoregno Ecupunto, l’Inter pensa a un arrivo anticipato del giocatore dello United. Valencia parla da tempo con l’Inter, i nerazzurri potrebbero anticipare il suo arrivo a Milano già in questo mercato di gennaio. I nerazzurri si muovono: il club nerazzurro pensa a Valencia per rinforzare la fascia difensiva. Pronto il colpo dallo United.