Van Dijk: “Italia grande squadra, se non la metti sotto pressione…”

Van Dijk, difensore centrale dell’Olanda e del Liverpool, è intervenuto al termine del match contro l’Italia. Ecco le sue parole sulla nazionale azzurra e sulla sfida di Nations League:

«Credo che l’Italia abbia una grande squadra, con eccellenti giocatori. Quando non li metti sotto pressione, diventa facile per loro bucare le difese. Abbiamo cercato di mettergli pressione, ma non ha funzionato fino alla ripresa. Anche perché sono una grande squadra».