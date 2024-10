Paolo Vanoli in conferenza stampa prima di Torino Como, tutta l’intervista del tecnico alla vigilia del match valido per la nona giornata di Serie A

Giornata di vigilia per Paolo Vanoli, dunque, è tempo di un’altra conferenza stampa. Oggi, venerdì 25 ottobre 2024, il tecnico granata è pronto a palesarsi davanti ai cronisti riuniti in occasione dell’imminente e attesissimo incontro Torino Como. Tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino infatti, domani sera alle ore 20e45 la compagine lombarda farà visita a quella piemontese, aprendo così il sipario sulla giornata numero 9 del calendario di Serie A.

Dopo la sconfitta accusata contro il Cagliari (quarto ko inanellato tra campionato e coppa) Vanoli è ora chiamato a raddrizzare la mira. Il suo Toro non a caso alberga una disperata necessità di punti per tornare a galleggiare nelle zone più nobili della classifica dopo un ottobre fino a questo momento decisamente in chiaroscuro. Complici le numerose assenze, i piemontesi sono quindi pronti a ritrovare il sorriso e render la vita difficile alla squadra sapientemente allenata da Cesc Fàbregas. Di questo e di molto altro avrà modo di parlare lo stesso ex condottiero del Venezia. LIVE a partire dalle ore 15 la conferenza di mister Paolo Vanoli pre Torino Como.

