Vanoli, conferenza Torino Bologna 0-2: intervista post match

Paolo Vanoli in conferenza stampa, l’intervista completa del tecnico granata dopo Torino Bologna di Serie A, ecco la sua analisi post match

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). E alla fine Torino Bologna se l’è aggiudicata Vincenzo Italiano. Dallinga e Pobega regalano il successo al gruppo emiliano che vola in classifica e mantiene viva qualsivoglia speranza di sogno europeo. D’altro lato il gruppo piemontese vede sfumare l’ennesima possibilità per uscire dalla crisi e lascia il campo tra i fischi e la contestazione dei tifosi.

Vediamo quindi il commento di Paolo Vanoli dopo Torino Bologna. Il tecnico granata interviene dalla sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino per esporre la sua visione sul match di Serie A (e valido per la giornata numero 17 del torneo), come raccontato perso per due reti a zero. Ecco la conferenza stampa di Paolo Vanoli dopo Torino Bologna.

Attesa per Paolo Vanoli, il tecnico interverrà a breve nella conferenza stampa post Torino Bologna