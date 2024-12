Paolo Vanoli in conferenza stampa dopo Torino Napoli 0-1, ecco l’intervista completa del tecnico ai margini del match di Serie A, le sue parole

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). E alla fine Torino Napoli ha confermato i pronostici della vigilia, con i campani che si sono assicurati il match valido per la giornata numero 14 del massimo campionato italiano. Grazie al gol di McTominay i partenopei volano sempre più soli in vetta alla classifica (in attesa dell’Inter impegnata contro la Fiorentina a breve). Discorso diametralmente opposto per quelli seguiti da Paolo Vanoli, a ormai più di un mese dall’ultimo successo inanellato. Il tecnico granata interviene quindi in conferenza stampa per commentare la partita di Serie A, le sue parole raccolte LIVE da CalcioNews24 dopo Torino Napoli.

La conferenza stampa di Paolo Vanoli dopo Torino Napoli 0-1:

Avete dato tutto? Come commenta la partita?

«Ma hai visto la partita(ride, ndr)? Con una grande squadra abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo giocato con pazienza e attenzione, Coco ha fatto una gran partita su Lukaku. Abbiamo anche provato a cambiare nell’ultimo quarto d’ora con il 4-2-4, lì è mancata qualche palla in più nell’area. In questo, pur giocando contro una grande squadra, avremmo potuto fare qualcosa in più. Questi giocatori devono prendere un po’ di coraggio in più, dovevamo mettere più palloni dentro l’area. Ci sono giocatori, come Vlasic, che possono saltare l’uomo per creare la superiorità. Dispiace aver creato poco rispetto alla partita fatta, sono anche un po’ arrabbiato»

La prossima col Genoa è da salvezza?

«Sono tutte importanti. Lo sappiamo e ne siamo consapevoli»

Come sta Milinkovic?

«Ha preso solo una botta in un contrasto».

Come si risolve il problema dei gol sbagliati?

«Lo voglio risolvere avendo ancora più occasioni. Nel secondo tempo non ne abbiamo create altre. Ne voglio ancora così. Bisogna ricercare e non andare a cercare delle scuse».

Miglior partita di Vojvoda in stagione?

«Tocco sempre le corde del lavoro. Faccio la formazione in base a ciò che vedo in settimana, quando uno si impegna questi sono i risultati»

Anche Gineitis (e altri ragazzi) è un po’ calato nella ripresa?

«Sicuramente, ma bisogna contare il peso del centrocampo del Napoli che ti porta a sprecare tante energie. Deve rinforzarsi a livello fisico, ma è un classe 2004 e ha fatto una buona gara»

Hai parlato con il presente? Cosa pensi verso Gennaio?

«L’ho sempre detto, prima del Napoli: io discuto col Presidente e con il direttore per poter migliorare questa rosa a gennaio. Ma penso che il mio lavoro sia anche portare questi ragazzi fuori da questo momento. Sono una persona che va a cercare la perfezione, perdere queste partite mi da fastidio. Potevamo creare di più, ma sapevo anche che negli ultimi 15 minuti non lasciavamo a loro il campo aperto, ma fa parte della strategia. E sono arrabbiato per questo»

Cosa vi siete detti con Conte?

«E come quando si parla in spogliatoio, rimangono tra di noi. Se ci siamo detti cose ‘piccanti’ (ride, ndr)? L’ho mandato a quel paese (ride ancora, ndr)»