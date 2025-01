Torino, Vanoli in conferenza stampa: le dichiarazioni dopo la sfida col Parma

Paolo Vanoli in conferenza stampa dopo Torino Parma 0-0, ecco l’intervista del tecnico granata ai margini della sfida odierna di Serie A, l’intervento

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). E alla fine Torino Parma si è conclusa per 0-0, Vanoli e Pecchia ci hanno provato ma non son riusciti a farsi del male questa sera tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino. Sentiamo quindi la conferenza stampa del tecnico granata ai margini della sfida, le sue parole nell’apposita sala dinanzi ai cronisti riuniti dopo la partita valida per la giornata numero 19 di Serie A.

Conferenza stampa Paolo Vanoli dopo Torino Parma:

Un commento su questo Torino Parma?

«Abbiamo fatto un’ottima gara, nel primo come nel secondo. Vedo una squadra che ha il mio carattere e la mia intensità. Non portare a casa i tre punti dopo questa prestazione, dobbiamo fare mea culpa. Karamoh non può saltare il portiere e poi non segnare…Che sia qualità o lucidità. Abbiamo cercato la vittoria, è mancato il gol. Poi bisogna dire come i tifosi ci hanno trascinato, è da un mese che vedo una squadra in crescita: continuiamo su questa strada»

Novità di mercato prima del derby?

«Ho imparato ad aver pazienza. Ho parlato col club un mese fa con la società e ho detto cosa ci serve. Ora pensiamo a una partita, la prossima, che è importante»

Infortunati?

«Samuele lo valuteremo in questi giorni, dice che ha avuto un fastidio al retto…era più per precauzione. Coco? Vediamo gli esami strumentali»

Come sta Schuurs?

«Sta continuando la rieducazione…è a Londra e lo lasciamo tranquillo»

Ma ci son possibilità di rivederlo in campo?

«Più che per le qualità – che avete già visto – lo spero più che altro per il ragazzo, è un processo che sta attraversando. E’ a Londra apposta per recuperare»

Se aprirò le porte del Filadelfia per il derby?

«Devo decidere»

Ha parlato con Cairo?

«Col presidente parlo quotidianamente»