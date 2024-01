Il calciomercato della Fiorentina potrebbe regalare altri colpi alla rosa di Italiano: dopo Faraoni, possibile arrivo di Vargas

Negli ultimi giorni la società viola è al lavoro per provare a regalare al tecnico nuovi nomi e rinforzi importanti per portare avanti le tre competizioni: Serie A, Coppa Italia e Conference League. Il primo arrivo è stato Faraoni- dall’Hellas Verona – , visto l’infortunio al ginocchio di Dodo, serviva un’alternativa al giovane Kayode.

Ora le idee del club sono tutte riversate sull’attacco perché sulle corsie laterali potrebbero esserci alcuni cambiamenti: Brekalo è in uscita, Kouame in Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio e Nico Gonzalez alle prese con l’infortunio muscolare. Ecco dunque che Daniele Pradé sta lavorando per riportare un nuovo Vargas alla corte gigliata: ai tempi fu Juan Manuel – ex Catania tra le altre -, oggi è Ruben dell’Augsburg. Contatti sempre più intensi tra le parti per provare a chiudere. Piace anche Moise Kean della Juventus, ma molto di questa trattativa si deciderà anche in base al futuro di M’Bala Nzola, richiesto dalla Serie A soprattutto da Empoli, Genoa e Cagliari, oltre che dalla Salernitana.