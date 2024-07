Vasquez Empoli, la scelta dei toscani: è lui il sostituto di Caprile

L’Empoli ha individuato in Devis Vasquez, portiere colombiano di proprietà del Milan, il sostituto tra i pali di Caprile

L’Empoli ha scelto Devis Vasquez, estremo difensore di proprietà del Milan, come il sostituto di Caprile. Di seguito ecco quanto riportato da la Gazzetta dello Sport.

«Scelto il sostituto di Caprile. In chiusura per il 26enne portiere colombiano del Milan rientrato dai prestiti allo Sheffield e all’Ascoli. Arriverà in Toscana in prestito con diritto di riscatto».

