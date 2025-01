Venezia Condé: «Entusiasta di essere qui, tutti insieme possiamo raggiungere il nostro obiettivo»

Venezia, le prime parole di Cheick Condé da nuovo calciatore degli arancioneroverdi: «Felicissimo di essere qui»

Cheick Condé è un nuovo calciatore del Venezia, di seguito le sue prime parole in arancioneroverde ai canali ufficiali del club.

«Sono davvero entusiasta di essere qui e desidero esprimere la mia gratitudine alla mia famiglia, al mio agente e a tutta la dirigenza del Venezia per la fiducia che hanno riposto in me. Ho seguito la Serie A per molti anni, so quanto sia un campionato competitivo e difficile e ora che ho l’opportunità di giocarci, mi sento molto determinato. Ai tifosi voglio dire di continuare a crederci fino alla fine. Sono convinto che restando uniti e continuando a lavorare duro possiamo raggiungere il nostro obiettivo».