Venezia, Di Francesco si PRESENTA: «A Frosinone retrocessione IMMERITATA, ora il mio obiettivo è QUESTO»

Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, nella conferenza stampa di presentazione. I dettagli

Eusebio Di Francesco ha parlato nella conferenza stampa di presentazione al Venezia.

FROSINONE – «Ringrazio il Frosinone, in primis il presidente Stirpe ed il direttore Angelozzi, i ragazzi straordinari ed i tifosi che mi hanno fatto sentire come uno di loro in una annata non dico sfortunata, perché non voglio alibi, ma dove siamo retrocessi immeritatamente. Auguro loro di tornare in A. Ho sempre scelto le persone prima della squadra e ringrazio il presidente del Venezia».

EREDITA’ VANOLI – «Grande cultura del lavoro. Ho ritrovato tante di queste cose. Io cerco sempre di rubare dai colleghi, ma l’errore più grande che si possa fare è di copiare e incollare. Sento dire “Vogliamo fare la partita”, ma questo non dipenderà solo da noi per esempio, il livello in A sarà diverso dalla B. Per lo staff: c’è da mettere ancora qualche tassello, ma ci sono già Caccia, Senatore, Neri, Romano».