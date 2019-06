Venezia, ecco Alessio Dionisi: l’allenatore che seguiva la Juventus

Il Venezia riparte da Alessio Dionisi e saluta Cosmi. L’allenatore toscano all’esordio in Serie B che ha fatto l’impresa con l’Imolese

Alessio Dionisi rileva Cosmi e diventa il nuovo allenatore del Venezia. Nella scorsa stagione, l’allenatore toscano ha sfiorato l’impresa con l’Imolese in Serie C, ad un passo dalla promozione in cadetteria. Posizionandosi al terzo posto nel Gruppo B, con 62 punti conquistati. Solamente il doppio confronto in semifinale contro il Piacenza ha negato sogni di gloria alla squadra di Imola.

Del suo talento, se n’era accorta anche la Juventus che infatti seguiva l’allenatore per l’Under 23 bianconera. Il Venezia, quindi, riparte da una giovane scommessa in caso di Serie B, e da una certezza se sarà Serie C.