Zenga riparte dal Venezia, è ufficiale: sostituisce Vecchi

Il Venezia riparte da Walter Zenga, è ufficiale: l’Uomo Ragno sostituisce l’esonerato Stefano Vecchi, ecco il comunicato

Reduce dalla sfortunata esperienza sulla panchina del Crotone, conclusasi con la retrocessione, Walter Zenga torna protagonista: l’Uomo Ragno è ufficialmente il nuovo allenatore del Venezia. L’ex Inter prende il posto dell’esonerato Stefano Vecchi,che non ha convinto Tacopina in questa prima parte di campionato: il suo vice sarà Benny Carbone, presentazione alla stampa in programma domani alle ore 11.30.

Ecco la nota del club di Serie B: «La società Venezia FC comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Stefano Vecchi. La società ringrazia mister Vecchi e il suo staff per la dedizione, l’impegno e la serietà che hanno dimostrato in questi mesi e augura loro ogni successo in futuro. Il Venezia FC, inoltre, comunica che il nuovo allenatore della prima squadra sarà Walter Zenga, che già nella giornata di oggi dirigerà il primo allenamento con la squadra».