Venezia, infortunio Johnsen: si teme per la rottura del tendine

L’infortunio di Johnsen contro la Fiorentina mette paura al Venezia: le condizioni dell’attaccante norvegese

Nella vittoria del Venezia contro la Fiorentina c’è anche una nota negativa: l’infortunio di Dennis Johnsen. A inizio secondo tempo, il norvegese è andato a contrasto con Benassi che gli ha provocato un buca nella caviglia. L’attaccante è stato trasportato subito all’ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni spaventato il club lagunare.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, per Johnsen si teme la lacerazione del tendine; un infortunio che lo terrebbe fuori per diverso tempo. Oggi l’esito degli esami per capire l’entità del problema dell’attaccante del Venezia.