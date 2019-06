Il presidente del Venezia Tacopina si sfoga e denuncia le ingiustizie subite dal club, accusando il Palermo

Il presidente del Venezia Tacopina non si dà pace per le decisioni riguardanti il Palermo e il sul destino della Serie B.

Ecco le sue parole riportate da Mediagol.it:«Il Palermo ha barato e commesso illeciti ripetuti e non è stato retrocesso, ce la ritroviamo qui ancora in B. Sono disgustato da quello che accade nel calcio italiano, in particolare in questo ultimo anno in Serie B».