Venezia, Tacopina smentisce: «Mai pensato a Perinetti, non torna»

Il presidente del Venezia, Joe Tacopina, smentisce in modo assoluto un possibile ritorno di Giorgio Perinetti con i lagunari

Negli ultimi giorni erano circolate le voci di un possibile ritorno di Giorgio Perinetti al Venezia come nuovo direttore sportivo. Stando alle ultime indiscrezioni in pole position c’è Fabio Lupo con l’ex ds del Genoa molto più indietro.

A dar man forte a queste voci ci ha pensato lo stesso presidente dei lagunari, Joe Tacopina, a tuttomercatoweb: «Vorrei essere chiaro per evitare fraintendimenti. Perinetti non tornerà, non lo riprenderei. Mi spiace che la sua avventura al Genoa sia terminata dopo una sola stagione ma non gli ho mai offerto questa posizione e non lo farei mai dopo come si è comportato con noi. Ci ha lasciati a metà di una stagione, senza dirci niente, spiegando a tutti che voleva tornare in Serie A. Non abbiamo alcun interesse nel suo ritorno a Venezia».