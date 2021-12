Venezia, Zanetti: «Sampdoria? Partita tosta in uno stadio bellissimo»

Al termine della gara di Coppa Italia tra Venezia e Ternana, Paolo Zanetti ha parlato della prossima partita contro la Sampdoria

Dopo l’importante successo contro la Ternana e il conseguente passaggio del turno in Coppa Italia, Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha iniziato già a pensare alla prossima gara contro la Sampdoria. Le sue parole nel post partita.

COPPA ITALIA – «Di fondo ho avuto buone indicazioni, qualcuno bene e qualcuno meno bene, bisogna tenere conto che quando si gioca meno bisogna un po’ adeguarsi alla partita e così è stato. Di fronte c’era una squadra organizzata e i valori in campo si sono visti, dunque bisognava stare attenti, sbagliare il meno possibile, abbiamo sbagliato alcune cose semplici. In generale però le indicazioni sono buone».

TERNANA – «Ho seguito la Ternana in stagione, perché ritengo che mister Lucarelli sia molto bravo, l’anno scorso ha fatto un percorso straordinario e da neopromossa stanno facendo un ottimo campionato, nel prepartita ho parlato con Vanigli, che è il suo secondo e ha giocato con me, gli ho fatto i complimenti. Si vede che hanno i mezzi, abbiamo visto Pettinari, ci sono poi Donnarumma e Falletti, credo che la base per un ottimo futuro ci sia tutta».

SAMPDORIA – «Da domani ci proietteremo sulla prossima partita con la Sampdoria, una partita tosta in uno stadio bellissimo. Avremo modo di riparlarne nei prossimi giorni».